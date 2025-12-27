Comunità di Castiglione del Genovesi sotto choc dopo la violenta aggressione al sindaco. Il racconto dell’ex sindaco Bottigliero

La piccola comunità di Castiglione del Genovesi è sotto choc per la violenta aggressione subita dal sindaco del paese, l’ingegnere Carmine Siano, che è stato colpito alla testa, alle gambe e alla braccia da uno sconosciuto mentre stava rientrando a casa. Il fatto è accaduto intorno alle 20.45 a poca distanza dall’abitazione del primo cittadino in via provinciale Madonnelle.
L’aggressore avrebbe agito con il volto coperto e armato probabilmente di bastone o ancora di martello. Il sindaco Siano ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza del 118 all’ospedale Ruggi di Salerno. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato varie lesioni e fratture. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.
Per raccogliere la preoccupazione della comunità questa mattina abbiamo ospitato in diretta l’ex sindaco Generoso Matteo Bottigliero, di cui Siano è stato il vice. Sono legati da una forte amicizia. Bottigliero che è anche medico ieri sera gli ha fatto vista in ospedale.
Ascolta
Matteo Bottigliero su aggressione sindaco Siano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.