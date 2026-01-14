Comuni Plastic Free 2026, 11 comuni campani premiati, un solo comune salernitano, Agropoli

La Campania, con 11 comuni premiati, è tra le regioni italiane con il maggior numero di Comuni Plastic Free, insieme ad Abruzzo, con 24 comuni, Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12), e Puglia (10). Tra gli undici comuni premiati in Campania uno solo è in provincia di Salerno ed è Agropoli. 

Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus per ottenere il prestigioso riconoscimento riservato alle Amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto Comuni Plastic Free è cresciuto di anno in anno per partecipazione e rilevanza, coinvolgendo sempre più enti locali in percorsi strutturati di miglioramento ambientale.

L’annuncio è stato dato a Montecitorio, nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza di Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione.

