Comuni montani, prosegue la battaglia di UNCEM. Il punto con il presidente Enzo Luciano

Comuni montani, prosegue la battaglia di UNCEM.
Continua far discutere quindi la cosiddetta “Legge sulla Montagna” (L. 131 del 12 settembre 2025 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) che ha introdotto nuovi criteri tecnici per identificare i comuni montani stabilendo nuovi parametri altimetrici e della pendenza. Dopo alcuni macroscopici errori e le necessarie e dovute correzioni, ma la sostanza non cambia. Ne abbiamo parlato con il presidente UNCEM Campania, Enzo Luciano
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Luciano su comuni montani
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