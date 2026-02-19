Comuni montani, oltre 600 Comuni risultano declassati. Il punto con Giovanni Caggiano di ASMEL

Comuni montani, oltre 600 Comuni italiani risultano ancora declassati. A Radio Alfa ospite, Giovanni Caggiano presidente di ASMEL.
La nuova mappa della montagna campana, aggiornata al DPCM 2026, non ricompone la frattura aperta nei territori ma si limita a ridisegnarla per successive correzioni”. È quanto afferma Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che parla, stando ai numeri, di un “parziale arretramento rispetto all’impostazione iniziale, anche per la CAMPANIA . Infatti se con il DPCM 2025 i Comuni campani declassati erano 125, con la nuova proposta del ministro Calderoli quelli declassati sono 63. Un passo indietro che attenua l’emorragia, ma non mostra esistenza né giustizia a territori che continuano a oscillare tra inclusioni ed esclusioni. Con il DPCM 2026 i comuni montani della CAMPANIA sono in totale 291. Il risultato è una geografia costruita per stratificazioni, dove lo status cambia e l’incertezza resta”. Abbiamo voluto capirne di più con il presidente di ASMEL, Giovanni Caggiano
Ascolta
Caggiano su comuni
