Comuni montani, oggi protesta a Roma dei sindaci. Il punto con Enzo Luciano di UNCEM

Oggi a Palazzo Chigi la manifestazione di tanti sindaci per protestare contro l’esclusione di molti comuni dalla classificazione di quelli montani.
Il recente Dpcm del governo ha comportato una riduzione di 346 comuni. Ad organizzare la protesta oggi a Roma UNCEM con la voce deI sindaci hanno portato la protesta di chi non accetta di vedere il proprio territorio declassato da decisioni burocratiche calate dall’alto che rischiano di tagliare servizi essenziali e risorse vitali per le aree interne del Paese.
“La legge sulla montagna è importante nella misura in cui è capace di guidare processi di coesione e non di rottura. Sono già partiti molti ricorsi sulla classificazione rifatta dei Comuni. Dobbiamo trovare soluzioni con le leggi per dare spessore alle politiche per la montagna, per creare valore e sviluppo. Occorre evitare frammentazioni e divisioni, occorre secondo Uncem individuare opportunità di legame – i flussi di relazione – con aree metropolitane e con territori diversi, che insieme danno spessore alle politiche e alle strategie territoriali. È una urgenza che i Sindaci richiamano, che la Politica e le Istituzioni devono garantire.” ha affermato Enzo Luciano, presidente UNCEM Campania, oggi nostro ospite in diretta.
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Luciano su protesta sindaci
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