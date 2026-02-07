Comuni montani, arrivano le modifiche, ma non bastano. Il punto con Enzo Luciano di UNCEM

Comuni montani, dai 1700 comuni iniziali, nella bozza di Decreto di dicembre 2025 del Governo, si passerebbe a 3750 attuali, ma non basta secondo l’UNCEM.
Tanti comuni in più, non tutti però. Ma attenzione. Se non si mettono più fondi sul Fosmit e anche più risorse regionali a rafforzare Comuni e Comunità montane, se non si promuovono leggi regionali sulla Montagna, non si andrà da nessuna parte. Ne è convinto il vicepresidente UNCEM nazionale e Presidente UNCEM Campania, Enzo Luciano, oggi nostro ospite
