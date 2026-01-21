Comune di Salerno verso il commissariamento, si anima il dibattito politico in vista delle elezioni

Il Comune di Salerno, a seguito delle dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, si avvia verso il commissariamento per andare a nuove elezioni nella prossima Primavera. C’è anche chi spinge per il ritiro delle dimissioni ma il dado sembra già tratto. Intanto si anima il dibattito politico sui possibili candidati da opporre alla quasi sicura candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca.
Nell’ultimo incontro delle forze di sinistra alternative a De Luca è arrivata una fumata nera. Alla ricerca di un candidato forte anch eil centrodestra.
Abbiamo fatto il punto in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su dibattito politico a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.