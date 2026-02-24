Comportamenti violenti nei confronti della ex e della figlia, nei guai un 54enne di Agropoli

Sotto effetto di droga e alcol aveva assunto, da qualche tempo, dei comportamenti aggressivi e molesti nei confronti della ex moglie e della figlia nata dalla loro relazione. Nei guai è finito un 54enne di Agropoli, posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.
Secondo la denuncia, l’uomo, perseguitava la ex per ottenere denaro. A fine gennaio, la donna è stata costretta a chiamare le forze dell’ordine per farlo allontanare dall’esterno dell’abitazione, dove si era presentato citofonando con insistenza per chiedere di entrare e pretendendo la restituzione del mazzo di chiavi di una moto.
Il 54enne era già stato arrestato, nei mesi scorsi. In quel caso però aveva violato il divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un’altra donna di cui si era invaghito.
