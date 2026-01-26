Commercio a Salerno, chiude lo storico ombrellificio Testa

Dopo più di cinquant’anni di attività chiude a Salerno lo storico ombrellificio Testa, fondato nel 1975 da Donato Testa. Un negozio che nel tempo è diventato un punto di riferimento del quartiere e una presenza costante nella vita di molti cittadini.

Da sempre apprezzato per la sua professionalità, unita a una simpatia genuina che rendeva ogni incontro semplice e familiare, Donato ha saputo costruire negli anni un rapporto autentico con la clientela.

Con il riconoscimento per i 50 anni di attività, si conclude una lunga storia di impegno e dedizione che rende omaggio a una vita di lavoro svolta con passione. La chiusura dell’ombrellificio segna la fine di una bottega storica, ma ne conserva il valore e il ricordo all’interno della comunità.

