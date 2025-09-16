È cominciato il processo per l’omicidio di Angelo Vassallo

È iniziata l’udienza preliminare, davanti al giudice del tribunale di Salerno, per quattro indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura sull’omicidio di Angelo Vassallo, il ‘sindaco pescatore’.
“È un momento importantissimo, non solo per noi come fondazione, come familiari, ma e’ importante per l’Italia perché è una società civile che ha preso posizione contro chi ha ucciso Angelo Vassallo, ha ucciso il sindaco, ha ucciso lo Stato”, dice il fratello di Angelo Vassallo, Dario, presidente della fondazione che porta il nome del ‘sindaco pescatore’ davanti alla cittadella giudiziaria. “Penso che da qui – sottolinea – inizierà una valanga di cose che, fino ad adesso, sono rimaste nascoste e chiuse nei cassetti giustamente da parte della Procura Antimafia di Salerno“.
Davanti al gup compariranno il colonnello Fabio Cagnazzo, l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi.
Antonio Vassallo, figlio di Angelo, arrivando davanti al tribunale di Salerno, ha ribadito che “sono passati tantissimi anni, però finalmente ora stiamo qua e conosciamo bene le motivazioni per cui sono passati troppi anni”. “Però – rimarca – ora vogliamo andare avanti e conoscere quanto prima possibile un quadro chiaro di tutto quello che e’ successo”.
