Come si fa una rivoluzione dal basso? Ne parliamo con Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici UNISA

Come si fa una rivoluzione dal basso? Ne parliamo con con Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici UNISA.
Come si fa una rivoluzione dal basso? All’Università di Salerno si prova a rispondere a questa domanda analizzando un anno cruciale per la storia dell’Italia contemporanea e del Mezzogiorno, il 1860. Dal 10 al 12 novembre 2026, in Ateneo, si terrà il convegno «Cambio di regime e rivoluzione nel 1860. Istituzioni, territori, protagonisti», nell’ambito dei Cantieri di ricerca sul Risorgimento. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici UniSA, propone una riflessione storiografica sulle trasformazioni politiche, istituzionali e sociali che accompagnarono il processo rivoluzionario del 1860, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Un gruppo di ricerca, formato da circa cinquanta studiosi ha indagato decine di migliaia di fascicoli sparsi in almeno una quarantina di archivi, per offrirne un inquadramento ordinato e una interpretazione di largo respiro. Attraverso un confronto tra ricercatrici e ricercatori provenienti da università, istituti di ricerca e istituzioni culturali, il Convegno intende approfondire i meccanismi del cambiamento di regime, il ruolo delle amministrazioni e delle istituzioni, le dinamiche territoriali e i protagonisti della transizione verso lo Stato unitario. Noi ne abbiamo parlato in diretta con Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Pinto su cultura
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