Come funzionerà il Piano Casa? Il punto con il Presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi

Varato il programma del Governo finalizzato a rendere disponibili circa 100 mila alloggi nell’arco di dieci anni.
Un piano che punta al recupero del patrimonio pubblico esistente, lo sviluppo dell’housing sociale e il coinvolgimento degli investimenti privati. Dopo la stagione del PNRR l’Italia ha bisogno di una nuova grande politica industriale e sociale per le costruzioni. Il Piano Casa può rappresentarne uno dei pilastri, creando abitazioni accessibili, riqualificando le città, sostenendo l’occupazione e restituendo alle famiglie il diritto di programmare con serenità il proprio futuro.
«Accogliamo positivamente il Piano Casa del Governo. Finalmente, dopo troppi anni caratterizzati da interventi frammentari, si torna a parlare di una politica abitativa nazionale strutturata, capace di affrontare uno dei problemi sociali ed economici più rilevanti del Paese». Questo il commento del Presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi
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Lombardi su piano casa
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