Coltelli e droga nelle scuole, controlli preventivi e a campione a Salerno. Il punto con Il Mattino di Salerno

21/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Controlli a campione agli ingressi delle scuole di Salerno alla ricerca di eventuali studenti in possesso di coltelli o droga. L’iniziativa che spetta ai dirigente scolastici subisce nuovo impulto dopo il grave episodio accaduto a Roma dove un 13enne ha accoltellato un’insegnante.

Sui controlli e la situazione a Salerno abbiamo fatto una riflessione con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo. 

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Gianluca Sollazzo su controlli nelle scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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