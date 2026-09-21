Coltelli e droga nelle scuole, controlli preventivi e a campione a Salerno. Il punto con Il Mattino di Salerno

Controlli a campione agli ingressi delle scuole di Salerno alla ricerca di eventuali studenti in possesso di coltelli o droga. L’iniziativa che spetta ai dirigente scolastici subisce nuovo impulto dopo il grave episodio accaduto a Roma dove un 13enne ha accoltellato un’insegnante.
Sui controlli e la situazione a Salerno abbiamo fatto una riflessione con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su controlli nelle scuole
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