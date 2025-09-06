Colpito da embolia gassosa durante immersione a Palinuro, ricoverato turista 50ennne

Un turista 50enne, originario della Puglia, è stato colpito da una embolia gassosa, nelle acque di Palinuro, mentre era impegnato in un’immersione subacquea con autorespiratore.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. Il sub è stato trasferito d’urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove i sanitari hanno stabilizzato il paziente e confermato la diagnosi di embolia gassosa, patologia che può insorgere in seguito ad una risalita rapida in immersione.

Considerata la necessità di un trattamento in camera iperbarica, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Ruggi di Salerno, centro di riferimento regionale per la medicina iperbarica. Le condizioni del paziente sarebbero stabili. 

