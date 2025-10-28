Colpito da malore, svenne sbattendo la testa. Morto dopo giorni commercialista di Atena Lucana

La comunità di Atena Lucana e l’intero Vallo di Diano piangono Michele Pessolano deceduto a 65 anni dopo alcuni giorni di agonia vissuti in ospedale.
L’uomo infatti aveva accusato un malore in ufficio, nel centro di Atena Lucana, e svenendo aveva sbattuto la testa. Sia il malore che le fratture legate alla caduta avevano fatto sì che il quadro clinico fosse subito compromesso tanto che dall’ospedale di Polla era stato trasferito, in elisoccorso, a Vallo della Lucania dove purtroppo ha trovato la morte.
Sul caso, inizialmente, avevano anche indagato i carabinieri perché si era ipotizzata un’aggressione, per le fratture al cranio. Ipotesi poi cancellata dalla ricostruzione dell’accaduto.
