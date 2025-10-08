Colpi d’arma da fuoco a Salerno contro la vetrina di un autonoleggio

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi, ieri sera, a Salerno a Pastena contro la vetrina di un autonoleggio in via Ricci.
E’ la stessa attività commerciale davanti alla quale, lo scorso 21 settembre, giorno di San Matteo, fu ritrovato un ordigno inesploso sul marciapiede.
Sul posto ieri sera sono intervenuti carabinieri, polizia e scientifica per i rilievi balistici.
Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno il collegamento con l’episodio del 21 settembre.
Gli investigatori stanno analizzando le immagini della videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’autore del gesto.
