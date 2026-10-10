“Coloriamo i luoghi della salute mentale”, un successo per la ASL Salerno. Il punto con il Direttore Sosto

10/10/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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La Asl Salerno protagonista della XV edizione del Premio Andrea Alesini.

Un Premio promosso da Cittadinanzattiva, che celebra le buone pratiche in sanità e che si svolge ogni anno a Roma. L’azienda diretta dall’ing. Gennaro Sosto ha ricevuto la menzione speciale nella categoria “Welfare culturale – Umanizzazione nella cura e nell’assistenza” per il progetto “Coloriamo i luoghi della salute mentale” realizzato in partnership con Lundbeck Italia. Abbiamo commentato questo importante risultato in diretta con il Direttore generale della ASL, Gennaro Sosto
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Sosto su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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