“Coloriamo i luoghi della salute mentale”, un successo per la ASL Salerno. Il punto con il Direttore Sosto

La Asl Salerno protagonista della XV edizione del Premio Andrea Alesini.
Un Premio promosso da Cittadinanzattiva, che celebra le buone pratiche in sanità e che si svolge ogni anno a Roma. L’azienda diretta dall’ing. Gennaro Sosto ha ricevuto la menzione speciale nella categoria “Welfare culturale – Umanizzazione nella cura e nell’assistenza” per il progetto “Coloriamo i luoghi della salute mentale” realizzato in partnership con Lundbeck Italia. Abbiamo commentato questo importante risultato in diretta con il Direttore generale della ASL, Gennaro Sosto
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Sosto su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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