Colonia felina a Pontecagnano, è battaglia per salvarla. Il racconto della promotrice, Daniela Aiello

Colonia felina a Pontecagnano, è battaglia per salvarla.
È battaglia legale sul futuro della colonia felina di via Pertini, a Pontecagnano, regolarmente registrata dal 2022 e realizzata a spese della responsabile Daniela Aiello, che negli anni avrebbe investito oltre 20mila euro per curare, mettere in sicurezza e accudire gli animali. Il Comune ha annunciato lo sgombero dell’area, destinata alla ristrutturazione di tre case popolari e alla costruzione di un nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica. Ci siamo fatti raccontare la vicenda dalla dott.ssa Daniela Aiello, promotrice della colonia felina a Poantecagnano
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Aiello su colonia felina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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