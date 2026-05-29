Colonia di Antophora canescens avvistata nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Interessante scoperta nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dove è stata avvistata una colonia di circa 50 individui di Antophora canescens, un’ape solitaria appartenente alla famiglia Apidae.
E’ una specie nota per il suo comportamento instancabile durante il foraggiamento: visita numerosi fiori ogni giorno contribuendo attivamente all’impollinazione delle piante spontanee e coltivate. Le femmine nidificano generalmente nel terreno o in cavità naturali, costruendo piccole celle dove depongono le uova e accumulano polline e nettare per le future larve.
Il ritrovamento di una colonia così numerosa rappresenta un importante indicatore della qualità ambientale del territorio cilentano e della presenza di habitat ancora idonei alla sopravvivenza degli impollinatori selvatici. Gli impollinatori svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi: oltre il 75% delle specie vegetali coltivate dipende, almeno in parte, dal loro lavoro. Proteggere api e altri insetti impollinatori significa tutelare biodiversità, equilibrio ecologico e sicurezza alimentare.
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