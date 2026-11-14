Colletta Alimentare, donazioni anche dai detenuti del Carcere di Salerno. La diretta con il direttore Tuorto, l’arcivescovo Bellandi e il direttore del Carcere Brunetti

Oggi, in occasione della 30esima edizione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare, l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, il Direttore della Casa Circondariale Carlo Brunetti, il Direttore generale del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto hanno tenuto un punto stampa all’interno del Carcere di Fuorni a Salerno. Detenuti e personale dell’istituto hanno organizzato una colletta per aderire alla Giornata.
In Campania oltre 6.500 volontari saranno impegnati durante tutto il giorno, con le classiche pettorine arancioni, davanti a 1.100 supermercati per raccogliere cibo da destinare alle oltre 218.000 persone assistite dal Banco Alimentare nella nostra regione. Il tema scelto per questa edizione della Colletta Alimentare Nazionale è: “Nessuno è così povero da non avere nulla da offrire”. Coinvolge dunque anche i detenuti delle carceri italiane.
Dell’iniziativa di questa mattina al Carcere abbiamo parlato in diretta con Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare della Campania, insieme a Mons. Andrea Bellandi e al direttore del carcere, Carlo Brunetti.
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Giornata della Colletta Alimentare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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