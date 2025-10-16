Codice degli Appalti, seconda giornata formativa alla Comunità Montana Vallo di Diano

16/10/2025 Attualità Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il nuovo Codice dei Contratti. Si terrà domani venerdì 17 ottobre, nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano, a Padula, la seconda giornata formativa dedicata alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36 del 2023.

L’appuntamento, dal titolo “Gli affidamenti sotto soglia”, è in programma dalle 9.30 presso la sede della Comunità Montana, in località Vascella a Padula.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

La sessione sarà aperta dai saluti del vice presidente della Comunità Montana, Antonio Pagliarulo. A introdurre i lavori sarà il segretario generale, Lucio Pisano. Relatore d’eccezione dell’incontro sarà il prof. Francesco Armenante, avvocato del Foro di Salerno e Ricercatore Scientifico presso l’Università degli Studi di Salerno, che interverrà per approfondire le tematiche centrali degli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie comunitarie.

Nel corso della mattinata, che si concluderà alle 14.00, verranno esaminate le modalità per gli affidamenti diretti, con i relativi limiti e principi da rispettare, e le procedure negoziate ad inviti. Saranno inoltre discusse le deroghe normative previste dalla disciplina e verranno analizzati modelli pratici di atti. Non mancherà un focus sulle procedure sotto soglia alla luce della check list, strumento fondamentale per garantire correttezza e trasparenza.

La partecipazione alla giornata formativa è gratuita per amministratori e dipendenti della Comunità Montana e dei Comuni del territorio. L’evento è riconosciuto come valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi del personale della Pubblica Amministrazione. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, previo superamento di una prova finale.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento