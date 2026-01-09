Code di ambulanze al Ruggi? Valiante: “La politica fuori dalla sanità”

Ambulanze del 118 ferme in attesa davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
Una scena che, secondo quanto denunciato da Gianfranco Valiante, già sindaco di Baronissi, non rappresenta più un’eccezione ma una drammatica quotidianità.
Valiante parla di mezzi di soccorso costretti a lunghe attese prima dell’accettazione dei pazienti, a causa di un sistema sanitario sempre più in difficoltà- “La sanità fa troppa gola alla politica ma va gestita con competenza – ha detto a Radio Alfa – nonostante l’impegno ammirevole di medici, infermieri e operatori sanitari che nulla possono davanti a questa situazione. Una condizione che, sottolinea, espone chiunque a rischi gravissimi, minuto dopo minuto.
Una condizione che ha contribuito alla morte della sorella Anna Rita, avvenuta a novembre scorso.
L’ambulanza del 118 chiamata per soccorrere la donna, colpita da una febbre improvvisa e persistente, fu dirottata all’ospedale di Cava de’ Tirreni proprio a causa delle ambulanze già in coda al Ruggi. Dopo alcuni giorni di ricovero nella struttura, meno attrezzata rispetto al Ruggi, senza una diagnosi risolutiva, la decisione di trasferirla al Nord dove le diagnosticato un raro batterio.
“Se preso e curato in tempo, quella sera stessa senza girare per ospedali – racconta – forse avrebbe potuto salvarle la vita”.
