Cocaina dal Sudamerca al porto di Salerno, arrestate 8 persone

Un grosso traffico di droga dal Sudamerica verso il porto di Salerno è stato sgominato nel corso di un’operazione della Guardia di Finanza che ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Salerno su richiesta della Dda.
Agli arresti 8 persone, 6 in carcere 2 ai domiciliari, indagate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. L’indagine riguarda un sodalizio criminale dedicato all’importazione in Italia, per il tramite di vettori marittimi, di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sudamerica.
È emerso, infatti, che gli indagati hanno realizzato diverse operazioni di importazione di ingenti quantitativi di cocaina e inoltre alcuni hanno rubato imbarcazioni nel porto di Salerno. Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro oltre 180 kg di cocaina, transitati nello scalo marittimo salernitano.
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