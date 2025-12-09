‘Co-programmare con i giovani’, Salerno protagonista. Il punto con Francesco Piemonte, presidente di Moby Dick Ets

Parte da Salerno il 18, 19 e 20 dicembre, il progetto nazionale ‘Co-programmare con i giovani’.
Salerno protagonista di un’iniziativa finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2024 che vede l’ente salernitano Moby Dick Ets vestire il ruolo di capofila. Il progetto è pensato per coinvolgere operatori, istituzioni e giovani di tutte le regioni italiane in un percorso di partecipazione attiva e co-programmazione delle politiche giovanili. L’obiettivo cardine è ascoltare i bisogni reali delle nuove generazioni, stimolare un dialogo costruttivo con le istituzioni e favorire la nascita di idee, la condivisione di spazi e la realizzazione di iniziative volte a costruire comunità più inclusive, sostenibili e partecipative. Ne abbiamo parlato con Francesco Piemonte, presidente di Moby Dick Ets
