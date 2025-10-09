Claudio Zulli primario al Fucito, a 40 anni è uno dei più giovani d’Italia. “Una missione da sempre, volevo curare gli altri”

Ha 40 anni e ha conquistato un piccolo primato. È un dei più giovani primari d’Italia.
Claudio Zulli, è stato nominato infatti alla guida del Centro di riferimento regionale per l’endoscopia bilio-pancreatica dell’Azienza Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona la cui sede principale è presso il Presidio Ospedaliero Gaetano Fucito di Mercato San Severino.
Laureato con lode all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e specializzato alla Federico II di Napoli, il neo primario vanta diverse esperienze internazionali in centri di eccellenza negli Stati Uniti, in Spagna, in Francia e in Italia.
Pur giovanissimo, è autore di 40 pubblicazioni scientifiche, le cui tesi lo hanno posizionato nella classifica dei migliori e più attivi professionisti in Italia nell’endoscopia operativa avanzata.
Un curriculum di tutto rispetto al servizio di quello che oggi considerato un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento mini-invasivo delle patologie benigne e maligne di pancreas, fegato, vie biliari e dell’apparato digerente.
Il dottore Zulli, oggi in diretta a Radio Alfa.
Ascolta
neo primario 40 anni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.