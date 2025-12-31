Claudia Pecoraro, nuovo assessore regionale all’Ambiente, ospite a Radio Alfa

A Radio Alfa il neo Assessore all’Ambiente in Regione Campania, Claudia Pecoraro.
Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la Giunta, dichiarando così sciolti i nodi della composizione della squadra che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo regionale. Gli assessori sono dieci
Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 Stelle e attualmente consigliere comunale a Salerno, si occuperà di Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità. Oggi nostra ospite in diretta
Ascolta il collegamento in diretta
Pecoraro su assessorato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
