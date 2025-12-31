Claudia Pecoraro, nuovo assessore regionale all’Ambiente, ospite a Radio Alfa

31/12/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
A Radio Alfa il neo Assessore all’Ambiente in Regione Campania, Claudia Pecoraro.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la Giunta, dichiarando così sciolti i nodi della composizione della squadra che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo regionale. Gli assessori sono dieci

Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 Stelle e attualmente consigliere comunale a Salerno, si occuperà di Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità. Oggi nostra ospite in diretta
Ascolta il collegamento in diretta
Pecoraro su assessorato
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

