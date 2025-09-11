Clan Fezza-De Vivo, maxi operazione con 88 indagati, tra cui tre minori

88 indagati, di cui tre minorenni (79 destinatari della custodia cautelare in carcere e 9 degli arresti domiciliari), tra cui figurano elementi di spicco e appartenenti al clan“Fezza – De Vivo” nella maxi operazione messa in campo oggi da Squadra Mobile di Salerno ed il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore.
L’operazione, partendo da Pagani, si è estesa in diversi territori prevalentemente delle province di Salerno e Napoli.
Contestualmente il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, nei confronti di beni di valore, di vario genere, nella disponibilità degli indagati, il cui possesso non risulta giustificato dalle possidenze reddituali.
Agli indagati sono state contestate, a vario titolo, condotte di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.
Le indagini traggono origine dalle investigazioni che hanno condotto, nell’agosto 2023, alla cattura dell’ultimo degli elementi apicali del clan rimasto in libertà, Vincenzo Confessore, e alla ricostruzione dell’organizzione. Gli investigatori hanno scoperto che l’associazione affermava la propria forza intimidatrice attraverso la commissione di numerosi atti di violenza e minaccia realizzati dalla componente “militare”, riuscendo ad espandersi anche verso i comuni dell’area napoletana di Sant’Antonio Abate e Santa Maria la Carità.
Vi era un’associazione interna che si occupava dell’acquisto, stoccaggio e vendita di stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. Peraltro, le ‘indagini telematiche” svolte, in collaborazione con la Francia attraverso uno specifico Ordine di Indagine Europeo, hanno consentito di decriptare la messaggistica cifrata utilizzata dagli indagati per i rifornimenti dello stupefacente proveniente dal Sud America, dalla Spagna e dall’Olanda. In tale ambito, è emerso come nell’arco di 4/5 mesi, l’organizzazione abbia movimentato circa 600 kg di hashish, 100 kg di marijuana e 35 kg cocaina. L’organizzazione disponeva di un potente arsenale tra cui fucili Skorpion, Kalashnikov e numerose pistole, anche di fabbricazione russa. Infine, è stato possibile ricostruire, anche un settore criminale dei furti dei veicoli, delle estorsioni mediante la tecnica del cd. cavallo di ritorno e del riciclaggio delle auto mediante l’alterazione dei loro parametri identificativi. L’organizzazione, in questo modo, controllava totalmente il fenomeno nell’area di riferimento.
Le dichiarazioni di Angelo Frattini, procuratore delle Repubblica per il Tribunale dei minorenni di Salerno, e Rocco Alfano, procuratore vicario.
