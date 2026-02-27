Cisl-Scuola Salerno soddisfatta per l’attenzione del Ministro Valditara ma ancora criticità irrisolte. Il punto con Vincenzo Pastore

Il Governo ha messo in atto per le scuole della Campania investimenti per oltre 2 miliardi e 660 milioni di euro. Lo ha ricordato, ieri, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella sua visita nel Cilento, a Giungano, presso l’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo.
Valdidata ha comunicato che i risultati delle iscrizioni saranno resi noti lunedì ma che la Campania, sia in termini relativi che assoluti, è la prima regione in Italia per le iscrizioni al 4+2 relative alla riforma dell’istruzione tecnico professionale. Ha poi ricordato che il Governo ha investito più di 150 milioni di euro per l’agenda sud Campania e per il piano estate e 1 miliardo e 660 milioni per l’edilizia scolastica.
Provvedimenti che dimostrano attenzione per la scuola ma sono ancora diverse le problematiche e le emergenze da risolvere. Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale della Cisl Scuola Salerno, Vincenzo Pastore.
Vincenzo Pastore su scuola
