Cirielli miglior candidato, Sud cresciuto dopo reddito cittadinanza, contributi editoria locale. Il Ministro Urso a Paestum

Oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha concluso, con il suo intervento, la due giorni “Spazio Sud” promossa a Paestum dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, in vista delle elezioni regionali in Campania.
Ha affrontato tantissime questioni.
Sul piano politico, ha dichiarato:
Sul candidato del centrodestra alle Regionali, Urso ha affermato: “Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri, sarebbe sicuramente, non solo il miglior candidato, ma il migliore ‘governatore’ possibile per la sua esperienza interna e per la sua esperienza internazionale, oggi fondamentale anche e soprattutto per la Campania nel Mezzogiorno, nel quadro della nuova politica estera da protagonista dell’Italia nel Mediterraneo e in Africa”.
In merito al reddito di cittadinanza, il ministro Urso ha dichiarato: “dall’inizio della legislatura, dopo aver abolito la follia del reddito di cittadinanza e, così, aver spezzato le catene del Mezzogiorno, che si era piegato nella rassegnazione e nel clientelismo, abbiamo creato centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, più qui al Sud che nel resto d’Italia. Il Sud è cresciuto con un ritmo di un terzo superiore al resto d’Italia e anche a buona parte del continente europeo. Più Pil, più investimenti, più occupazione. Abbiamo liberato il Sud dalla rassegnazione. Ora, occorre guidarlo per tornare a essere protagonista di questa politica globale. E’ possibile farlo, è doveroso farlo e mi auguro che sia recepito pienamente anche dagli elettori del Mezzogiorno”.
Sulla vicenda Cooper Standard di Battipaglia, ha dichiarato: “Ascolterò a breve le delegazioni dei lavoratori, come ho ascoltato sempre e comunque tutte le delegazioni sindacali che mi hanno chiesto un incontro per portare a compimento con successo, come abbiamo fatto in ogni caso di crisi qui in Campania, come nel resto del Mezzogiorno d’Italia, tutti i casi di crisi, garantendo sempre grazie alla nostra attività, la continuità produttiva degli stabilimenti. Nessuno stabilimento è stato chiuso, talvolta siamo stati in condizioni di riconvertirlo ad altre attività produttive e garantendo sempre tutti gli occupati, evitando ogni forma di licenziamento collettivo. Ormai tanti sono casi emblematici qui in Campania: pensiamo a Emea Whirlpool, a Italia Industrie autobus, pensiamo certamente anche al grande comparto dell’automotive. Faremo anche in questo caso la nostra parte con determinazione, perché noi siamo convinti che la Repubblica è fondata davvero sul lavoro e l’impresa deve svolgere il suo ruolo sociale. Noi ci siamo, ci saremo anche in questa vertenza
Ai giornalisti che gli hanno chiesto informazioni sui contributi all’editoria locale, Urso ha dichiarato: “ho trovato subito una soluzione per ripristinare il livello dei contributi che merita il sistema di informazione locale che esprime poi le realtà del territorio, diverse nel nostro contesto nazionale, e ho assicurato che cosi’ sara’ anche in questa Legge di Bilancio. Noi crediamo molto nel ruolo dell’informazione locale perchè è quella che meglio esprime anche le vitalità del made in Italy, che è caratteristico nelle sue produzioni locali”
