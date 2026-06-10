Cinque indagati per il cantiere privato allestito nei pressi della Cilentana a Massicelle di Montano Antilia

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro di un cantiere situato in località Mulitano, nella frazione Massicelle di Montano Antilia, nell’ambito di un’indagine che vede cinque persone iscritte nel registro degli indagati.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei Carabinieri Forestali e della Polizia locale, sarebbero state realizzate opere difformi rispetto al permesso di costruire originariamente rilasciato per un capannone agricolo. L’area interessata si trova in prossimità della Variante alla statale 18 Cilentana, nel tratto che da mesi è interessato da un progressivo cedimento del terreno. Qui la circolazione è regolata da un senso unico alternato con semaforo e dal limite massimo di velocità di 10 chilometri orari.
Tra le opere contestate figurano modifiche del terreno, lo spostamento del fabbricato rispetto al progetto approvato e interventi eseguiti in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e ricadente nella fascia di rispetto stradale. Le indagini sono ancora in corso e dovranno chiarire eventuali responsabilità e possibili collegamenti tra i lavori effettuati e le criticità registrate lungo la principale arteria viaria del Cilento.
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