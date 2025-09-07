“Cinghiali, da problema a risorsa”, Francesco Palmieri (Pro Segugio Salerno) da Enci Village a Roscigno Vecchia

Ultimo giorno, a Roscigno Vecchia, per ENCI Village Cilento, il primo villaggio cinofilo del Sud Italia.
Oggi spazio al confronto con la comunità attraverso una tavola rotonda dedicata al futuro della manifestazione e alla presentazione del programma ENCI Village 2026.
Alle 13.30 il pranzo conclusivo con degustazioni tipiche e un momento conviviale dedicato a espositori, ospiti e visitatori.
Ospite, in collegamento con Vito Sansone, il presidente di Pro Segugio, sezione di Salerno, Francesco Palmieri, che si è detto soddisfatto della tre giorni. Dal prossimo anno prenderà il via anche una collaborazione con la comunità di Bastia Umbra. L’evento ha dato anche la possibilità di affrontare il tema dell’emergenza cinghiali che, da problema, potrebbe diventare una preziosa risorsa di sviluppo.
Palmieri, Pro Segucio Salerno
