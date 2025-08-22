Cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni un problema per agricoltori e automobilisti. Il commento di Coldiretti e dell’Ente Parco

Danni alle colture ma anche incidenti stradali. La massiccia presenza dei cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni continua ad essere un problema per agricoltori e automobilisti.
Ieri notte si è verificato l’ultimo incidente, in ordine di tempo, causato da un cinghiale. E’ accaduto sulla Mingardina, poco prima del bivio che conduce a Marina di Camerota e a Palinuro. L’animale è morto, la vettura ha riportato danni nella parte anteriore. Tanto spavento per il conducente che si è visto sbucare all’improvviso l’animale sulla carreggiata.
Qualche giorno fa il Codacons Cilento parlava di strade invase, orti distrutti, interi raccolti persi e di popolazione esasperata e chiedeva l’attivazione di un tavolo urgente tra Parco, Regione, Comuni e forze dell’ordine.
Ne abbiamo parlato con il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano.
Ascolta
Tropiano su cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
Ascolta
Coccorullo su cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.