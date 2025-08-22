Cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni un problema per agricoltori e automobilisti. Il commento di Coldiretti e dell’Ente Parco

22/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Danni alle colture ma anche incidenti stradali. La massiccia presenza dei cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni continua ad essere un problema per agricoltori e automobilisti.

Ieri notte si è verificato l’ultimo incidente, in ordine di tempo, causato da un cinghiale. E’ accaduto sulla Mingardina, poco prima del bivio che conduce a Marina di Camerota e a Palinuro. L’animale è morto, la vettura ha riportato danni nella parte anteriore. Tanto spavento per il conducente che si è visto sbucare all’improvviso l’animale sulla carreggiata.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Qualche giorno fa il Codacons Cilento parlava di strade invase, orti distrutti, interi raccolti persi e di popolazione esasperata e chiedeva l’attivazione di un tavolo urgente tra Parco, Regione, Comuni e forze dell’ordine.

Ne abbiamo parlato con il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano.

Ascolta
Tropiano su cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Ascolta
Coccorullo su cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

Lascia un Commento