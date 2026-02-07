Cinghiali nel Parco Nazionale: al via la long list per la filiera della carne selvatica

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di una “Long list” di operatori economici interessati alla cessione dei capi di ungulati selvatici provenienti dalle attività di controllo selettivo e contenimento numerico attuate all’interno dell’area protetta.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni messe in campo dall’Ente Parco per limitare i danni agli ecosistemi, all’agricoltura e alla biodiversità causati dall’eccessiva proliferazione dei cinghiali, coniugando la tutela ambientale con un modello di gestione sostenibile e scientificamente rigoroso.
La creazione della Long list è rivolta a operatori economici titolari di Centri di Lavorazione della Selvaggina (CLS) o convenzionati con essi, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, interessati all’acquisizione delle carcasse derivanti dalle attività di selecontrollo svolte dai selecontrollori autorizzati dall’Ente.
L’obiettivo è duplice: da un lato garantire un corretto utilizzo o smaltimento delle carcasse, dall’altro promuovere un prodotto locale – le carni provenienti da animali allo stato selvatico – ottenuto in modo etico, sostenibile e tracciato, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Il servizio richiesto
Il servizio oggetto dell’avviso riguarda il ritiro e il trasporto dei cinghiali abbattuti nell’ambito delle attività di prelievo selettivo. In particolare, gli operatori dovranno provvedere a:
- ritirare i capi presso i Centri di Raccolta situati nei comuni di Cuccaro Vetere, Felitto, Morigerati, Roscigno e in altri centri in corso di allestimento;
- trasferire i capi, a proprio rischio e onere, presso un Centro di Lavorazione della Selvaggina autorizzato ai sensi del Regolamento CE 853/2004, utilizzando automezzi idonei e regolarmente autorizzati.
Tutti i costi di trasporto, lavorazione e gli adempimenti per la commercializzazione delle carni restano a carico degli operatori. È inoltre previsto un rimborso economico, espresso in euro al chilogrammo, da riconoscere alle Associazioni di selecontrollori che gestiscono i Centri di Raccolta, da indicare nell’offerta economica.
La domanda di iscrizione alla Long list resta aperta a partire dalla pubblicazione dell’avviso, con possibilità di sospensione qualora le richieste superino il numero dei capi disponibili. L’Ente Parco si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualsiasi momento
Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 9 marzo 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: parco.cilentodianoealburni@pec.it. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.cilentoediano.it.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.