Cinghiali e lupi che non hanno più paura dell’uomo. Le riflessioni dell’esperto, il Prof. Domenico Fulgione

Cinghiali e lupi che non hanno più paura dell’uomo. Ma si tratta di un’emergenza?

Cinghiali che invadono il centro delle città; cinghiali che rovistano nella spazzatura, cinghiali che aggrediscono. La presenza di questi ungulati in aree urbane è ormai un dato di fatto in diverse zona d’Italia. Lupi che arrivano fin dentro i centri abitati; diverse le segnalazioni anche nei comuni del Cilento. Ma si tratta di un’emergenza? Lo abbiamo chiesto ad un esperto, il Prof. Domenico Fulgione, Docente ordinario di Zoologia presso l’Università Federico II di Napoli
Fulgione su fauna
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

