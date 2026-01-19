Cinghiali distruggono il vigneto per due volte. A Radio Alfa l’esasperazione di un imprenditore che ora chiude l’azienda

Attualità, Cronaca
Un vigneto completamente distrutto per ben due volte dai cinghiali, nel 2022 e nel 2025.

Un contenzioso legale con l’Ente Parco del Cilento per avere un ristoro, ma senza alcun risultato. Un’azienda agricola di 2800 viti di aglianico di pregio a Pollica, portata all’estremo. La decisione ora di chiudere tutto. E’ questa la denuncia ai nostri microfoni del dott. Francesco Boccarrato
Boccarrato su danni da fauna
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

