Cinghiali distruggono il vigneto per due volte. A Radio Alfa l’esasperazione di un imprenditore che ora chiude l’azienda

Un vigneto completamente distrutto per ben due volte dai cinghiali, nel 2022 e nel 2025.
Un contenzioso legale con l’Ente Parco del Cilento per avere un ristoro, ma senza alcun risultato. Un’azienda agricola di 2800 viti di aglianico di pregio a Pollica, portata all’estremo. La decisione ora di chiudere tutto. E’ questa la denuncia ai nostri microfoni del dott. Francesco Boccarrato
Boccarrato su danni da fauna
