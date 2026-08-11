Cinema, il regista salernitano Luigi Di Domenico selezionato al 16° Bengaluru International Short Film Festival, in India. L’intervista

11/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il cinema salernitano conquista un nuovo importante riconoscimento internazionale. Il regista e sceneggiatore salernitano Luigi Di Domenico, classe 1997, è stato selezionato con il cortometraggio “Lethni” alla 16ª edizione del Bengaluru International Short Film Festival, in India.

Il festival è tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati ai cortometraggi ed è qualificante per gli Oscar. “Lethni” sarà in concorso nella categoria Screendance, dedicata alle opere che uniscono cinema e danza.

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Il cortometraggio, girato nel 2025 nel centro storico di Roma, fonde movimento, danza, immagini e suono in un’esperienza sperimentale e immersiva. L’opera ha già ottenuto diverse selezioni internazionali, arrivando anche negli Stati Uniti, in Georgia, Spagna ed Ecuador.

Per Di Domenico, già premiato in passato per i suoi lavori, si tratta di un nuovo importante traguardo nel percorso di un giovane autore salernitano che ha fatto della ricerca e della sperimentazione il centro della propria produzione cinematografica.

Ne abbiamo parlato con Luigi Di Domenico 

Ascolta
Luigi Di Domenico sul Bengaluru Festival
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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