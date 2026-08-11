Cinema, il regista salernitano Luigi Di Domenico selezionato al 16° Bengaluru International Short Film Festival, in India. L’intervista

Il cinema salernitano conquista un nuovo importante riconoscimento internazionale. Il regista e sceneggiatore salernitano Luigi Di Domenico, classe 1997, è stato selezionato con il cortometraggio “Lethni” alla 16ª edizione del Bengaluru International Short Film Festival, in India.
Il festival è tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati ai cortometraggi ed è qualificante per gli Oscar. “Lethni” sarà in concorso nella categoria Screendance, dedicata alle opere che uniscono cinema e danza.
Il cortometraggio, girato nel 2025 nel centro storico di Roma, fonde movimento, danza, immagini e suono in un’esperienza sperimentale e immersiva. L’opera ha già ottenuto diverse selezioni internazionali, arrivando anche negli Stati Uniti, in Georgia, Spagna ed Ecuador.
Per Di Domenico, già premiato in passato per i suoi lavori, si tratta di un nuovo importante traguardo nel percorso di un giovane autore salernitano che ha fatto della ricerca e della sperimentazione il centro della propria produzione cinematografica.
Ne abbiamo parlato con Luigi Di Domenico
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Luigi Di Domenico sul Bengaluru Festival
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