Cilento, spaccavano i finestrini e rubavano all’interno delle auto in sosta. In quattro nei guai

Avevano preso di mira le vetture in sosta lungo il litorale cilentano, in particolare ad Ascea, Casal Velino, Capaccio Paestum e Castellabate.
Questa mattina i Carabinieri di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini, finiti ai domiciliari, e due donne con obbligo di presentazione alla p.g.
Sono accusati, in base alle indagini, di aver compiuto almeno cinque furti, nei primi mesi dell’anno, su altrettante auto in sosta.
In più sono accusati di aver rubato un’auto a Laureana Cilento, poi ritrovata a Capaccio Paestum. Secondo una ricostruzione, i quattro spaccavano i vetri dei veicoli in sosta e portavano via effetti personali trovati all’interno. In alcuni casi, anche soldi e carte di credito con cui hanno tentato senza riuscirci di effettuare prelievi. Gli abiti rubati venivano rivenduti attraverso una nota piattaforma commerciale tramite un profilo riconducibile ad uno degli indagati. L’attività ha consentito di recuperare parte della refurtiva.
