Cilento, spaccavano i finestrini e rubavano all’interno delle auto in sosta. In quattro nei guai

27/11/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Avevano preso di mira le vetture in sosta lungo il litorale cilentano, in particolare ad Ascea, Casal Velino, Capaccio Paestum e Castellabate. 

Questa mattina i Carabinieri di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini, finiti ai domiciliari, e due donne con obbligo di presentazione alla p.g.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sono accusati, in base alle indagini, di aver compiuto almeno cinque furti, nei primi mesi dell’anno, su altrettante auto in sosta.

In più sono accusati di aver rubato un’auto a Laureana Cilento, poi ritrovata a Capaccio Paestum. Secondo una ricostruzione, i quattro spaccavano i vetri dei veicoli in sosta e portavano via effetti personali trovati all’interno. In alcuni casi, anche soldi e carte di credito con cui hanno tentato senza riuscirci di effettuare prelievi. Gli abiti rubati venivano rivenduti attraverso una nota piattaforma commerciale tramite un profilo riconducibile ad uno degli indagati. L’attività ha consentito di recuperare parte della refurtiva.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento