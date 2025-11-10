Cilento, si è conclusa la XII edizione del premio “Nassiriya per la Pace”

Si è conclusa la XII edizione del Premio Internazionale “Nassiriya per la Pace”, promosso dall’Associazione Culturale Elaia e presieduto dal giornalista Vincenzo Rubano, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il sostegno di istituzioni nazionali e locali, che ha toccato varie località tra cui Roma, Camerota, Licusati e Celle di Bulgheria, location di incontri, commemorazioni e testimonianze di impegno civile.
A Roma, i primi riconoscimenti sono stati consegnati a Stefania Craxi, Chiara Colosimo, Mons. Gian Franco Saba e Simona Branchetti, alla presenza di Zakia Seddiki Attanasio. Il 5 novembre una delegazione di Elaia è stata ricevuta dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. In Cilento, tra le tappe più sentite, la “Marcia per la Pace” di Marina di Camerota e la cerimonia conclusiva a Celle di Bulgheria, con il conferimento del premio a Filomena De Mare, madre di Santo Romano, giovane ucciso a Napoli. Tra i premiati anche il Gen. C.A. Carmine Masiello, il magistrato Francesco Rotondo, l’imprenditore Gaetano Saffioti e il Gen. D. Francesco Gargaro.
Un riconoscimento speciale è andato alla memoria del vice brigadiere Salvo D’Acquisto. Il percorso del Premio proseguirà il 9 dicembre a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’incontro “Dalla parte di chi ha bisogno”, alla presenza della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.
A Radio Alfa è intervenuto Vincenzo Rubano, presidente e fondatore del Premio.
