Cilento Selvaggio a Roscigno Vecchia dal 4 al 6 settembre. Francesco Palmieri spiega il senso dell’iniziativa

Dal 4 al 6 settembre Roscigno Vecchia ospiterà la prima edizione di Cilento Selvaggio, il festival dedicato alla gestione faunistica, alla tutela dell’ambiente, alla cultura rurale e alle eccellenze del territorio.
Promossa dall’Associazione Selecontrollori Monte Pruno Ambiente & Vita, in collaborazione con Caccia Village e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la manifestazione punta a raccontare il rapporto tra conservazione della biodiversità, sviluppo delle aree interne e valorizzazione delle risorse locali.
Francesco Palmieri, principale organizzatore dell’evento, ha spiegato, ai nostri microfoni, il senso dell’iniziativa
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Palmieri su Cilento Selvaggio
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