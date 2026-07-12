Cilento Selvaggio a Roscigno Vecchia dal 4 al 6 settembre. Francesco Palmieri spiega il senso dell’iniziativa

12/07/2026 Eventi Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Dal 4 al 6 settembre Roscigno Vecchia ospiterà la prima edizione di Cilento Selvaggio, il festival dedicato alla gestione faunistica, alla tutela dell’ambiente, alla cultura rurale e alle eccellenze del territorio.

Promossa dall’Associazione Selecontrollori Monte Pruno Ambiente & Vita, in collaborazione con Caccia Village e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la manifestazione punta a raccontare il rapporto tra conservazione della biodiversità, sviluppo delle aree interne e valorizzazione delle risorse locali.

Francesco Palmieri, principale organizzatore dell’evento, ha spiegato, ai nostri microfoni, il senso dell’iniziativa
Ascolta
Palmieri su Cilento Selvaggio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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