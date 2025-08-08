Cicerale, incidente in una fabbrica, 42enne riporta ustioni a viso e arti

Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno di una fabbrica nella zona industriale di Cicerale.
L’uomo sarebbe stato investito in pieno dallo scoppio, che si è verificato poco prima delle 13 in un’area dove erano presenti sostanze infiammabili.
Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con l’automedica e l’elisoccorso, che ha trasferito il ferito in un centro specializzato per grandi ustionati.
L’operaio era cosciente al momento del soccorso, ma in condizioni critiche. Nessun altro lavoratore risulta coinvolto. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.
La diretta con Luigi Martino
Ascolta
luigi incidente cicerale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.