Cicerale, incidente in una fabbrica, 42enne riporta ustioni a viso e arti

08/08/2025

Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno di una fabbrica nella zona industriale di Cicerale.

L’uomo sarebbe stato investito in pieno dallo scoppio, che si è verificato poco prima delle 13 in un’area dove erano presenti sostanze infiammabili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, con l’automedica e l’elisoccorso, che ha trasferito il ferito in un centro specializzato per grandi ustionati.

L’operaio era cosciente al momento del soccorso, ma in condizioni critiche. Nessun altro lavoratore risulta coinvolto. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.  

