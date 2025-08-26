Christian Persico ha tentato il suicidio lanciandosi da un ponte

“Il mio cliente ha tentato il suicidio, lanciandosi da un ponte”.
Lo ha detto l’avvocato Michele Gallo, difensore di Christian Persico, il 36enne che ha confessato di aver ucciso la ex compagna Tina Sgarbini, di 46 anni, soffocandola all’interno del suo appartamento a Montecorvino Rovella.
Persico, ha poi affermato il legale – ha risposto a tutte le domande rivolte dal giudice. È sconvolto e pentito. L’interrogatorio è durato alcune ore e lui è molto addolorato”.
Quanto al tentativo di suicidio, ha aggiunto ancora l’avvocato, “si è lanciato da un ponte. Sul corpo e sul viso ha ancora i segni di questo gesto, che per pura fatalità non si è realizzato. Si tratta di una vicenda molto dolorosa”. Così il legale.
