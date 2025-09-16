Chiusura Punto Nascite all’ospedale di Sapri, il Comitato di Lotta si mobilita

I cittadini del Golfo di Policastro si mobilitano per salvare il punto nascite dell’Ospedale di Sapri.
Oggi assemblea pubblica presso al sala consiliare del Comune di Sapri organizzata dal Comitato di Lotta.
Sul posto il nostro Vito Sansone con, in collegamento, una mamma che ha partorito all’ospedale di Sapri e Antonio Pisani componente del Comitato di Lotta per l’ospedale di Sapri.
