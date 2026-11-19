Una missiva al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a firma di Vincenzo Lovisi, Responsabile CittadinanzAttiva – Sapri – Golfo di Policastro.
Un appello a Mattarella, quale supremo garante della Costituzione e dell’unità nazionale, per sottoporre alla Sua autorevole attenzione la drammatica paradossale situazione che riguarda il Punto Nascita dell’Ospedale “Immacolata” di Sapri, presidio sanitario fondamentale per l’intero comprensorio del Golfo di Policastro e delle aree interne del Cilento meridionale. La chiusura di questo reparto non rappresenta una mera riorganizzazione amministrativa, bensì una grave compromissione del diritto fondamentale alla salute sancito dall’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale, nonché del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3. (…)
Abbiamo voluto capirne di più in diretta con il Responsabile CittadinanzAttiva – Sapri – Golfo di Policastro, Vincenzo Lovisi
Lovisi su punto nascite
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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