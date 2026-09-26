Chiusura punti nascita in Campania. mozione dei Consiglieri Pd in Regione. Il punto con Franco Picarone

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania ha presentato una mozione per il mantenimento in attività dei punti nascita di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese.
Il documento è stato sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, con primo firmatario Francesco Picarone. “La tutela del diritto alla salute non può essere affidata esclusivamente al parametro numerico dei 500 parti annui che non tenga conto delle caratteristiche dei territori”, sostengono i consiglieri dem, che definiscono i tre presidi sanitari essenziali per comunità già riconosciute come disagiate sul piano dell’accesso ai servizi sanitari. La mozione impegna il presidente della Giunta a sollecitare presso il ministero della Salute una pronuncia sull’istanza di deroga già presentata per Sapri. Ne abbiamo parlato in diretta con il primo firmatario Francesco Picarone
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Picarone su punti nascite
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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