Chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Sapri, il punto con Domenico Vrenna (FP CGIL Salerno)

La chiusura del Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri riaccende la protesta e apre nuovi interrogativi sul futuro della sanità pubblica nel territorio.
Sindaci, cittadini, Comitato di Lotta e organizzazioni sindacali chiedono alla Regione Campania un intervento urgente per individuare soluzioni capaci di tutelare il diritto alla salute.
Ma quali sono le conseguenze di questa scelta? Quali garanzie saranno assicurate alle donne e ai neonati? E quali iniziative può mettere in campo la Regione per rispondere alle esigenze del territorio?
Ne abbiamo parlato con Domenico Vrenna, responsabile Sanità Area Sud della FP CGIL Salerno
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Vrenna su ospedale Sapri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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