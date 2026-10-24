Chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Sapri, il punto con Domenico Vrenna (FP CGIL Salerno)

24/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La chiusura del Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri riaccende la protesta e apre nuovi interrogativi sul futuro della sanità pubblica nel territorio.

Sindaci, cittadini, Comitato di Lotta e organizzazioni sindacali chiedono alla Regione Campania un intervento urgente per individuare soluzioni capaci di tutelare il diritto alla salute.

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Ma quali sono le conseguenze di questa scelta? Quali garanzie saranno assicurate alle donne e ai neonati? E quali iniziative può mettere in campo la Regione per rispondere alle esigenze del territorio?

Ne abbiamo parlato con Domenico Vrenna, responsabile Sanità Area Sud della FP CGIL Salerno
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Vrenna su ospedale Sapri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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