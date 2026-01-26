Chiudono i piccoli negozi e di grandi dimensioni a vantaggio delle dimensioni medie. Il commento di Vincenzo Schiavo (Confesercenti)

Alimentari, negozi di giocattoli, ferramenta: sono quelli più a rischio di chiusura e che rischiano di incrementare la desertificazione delle città. I negozi sono sempre meno ma diventano più grandi.
Secondo uno studio di Confesercenti, tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 103mila negozi, ma la superficie commerciale complessiva è aumentata di oltre il 7%, grazie all’allargamento della dimensione media dei punti vendita, passata da circa 117 a 144 metri quadrati. Un processo di ristrutturazione trainato dalla convergenza verso il formato medio. La trasformazione non è indolore, soprattutto per l’imprenditoria indipendente. La riduzione dei punti vendita è infatti trainata dalla contrazione delle superfici di minori dimensioni.
La Campania ha registrato una crescita della superficie commerciale complessiva dell’8,5%, tra il 2011-2025, a fronte di un calo dei negozi dell’8,8%. “Questi numeri ci dicono che il commercio fisico non sta semplicemente ‘diminuendo’: si sta riorganizzando”, ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, intervenuto in diretta.
Ascolta
Vincenzo Schiavo su chiusura negozi vicinato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.