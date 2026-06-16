Chiude la Centrale Operativa del 118 di Vallo della Lucania. Il punto con il segretario provinciale Fials, Carlo Lopopolo

Chiude i battenti, la Centrale Operativa del 118 di Vallo della Lucania, a causa di una riorganizzazione territoriale della gestione delle emergenze.
Tale modifica – prevista tra le misure previste dal PNRR – Missione 6 – si traduce in un ampliamento delle attività per la Centrale Operativa 118 di Salerno cui spetterà far fronte anche alle chiamate provenienti dall’area del Cilento e zone interne. Secondo la Fials sarebbero necessari sei operatori per turno con l’entrata in vigore del nuovo assetto. Ma ad oggi la Centrale Operativa di Salerno gestisce già un volume di attività pari a circa 132.000 interventi annui, ai quali si aggiungeranno altri 24.000 interventi provenienti da Vallo della Lucania, con un incremento stimato intorno al 20% nei periodi ordinari e fino al 30% in estate. Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale generale della Fials di Salerno Carlo Lopopolo
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Lopopolo su 118
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