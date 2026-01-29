“Chi si prende cura di chi cura?” La protesta dei cargiver, a Radio Alfa Davide Amati di CFU Campania

“Chi si prende cura di chi cura?” La protesta dei cargiver raccontata a Radio Alfa da Davide Amati delegato dell’associazione Caregiver familiari uniti per la Campania.
Il disegno di legge nazionale sui caregiver “e’ inaccettabile perche’ non riconosce adeguatamente il valore di chi dedica la propria vita alla cura dei propri familiari piu’ fragili”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Luca Trapanese.
Nei giorni scorsi, da tutta Italia, nonostante gli impegni e le difficoltà di spostamento, i caregiver (coloro che si prendono cura di un familiare con disabilità) si sono ritrovati in piazza Santi Apostoli a Roma per protestare contro il disegno di legge Locatelli, che prevede un bonus di 400 euro mensili ai familiari conviventi con un carico assistenziale di almeno 91 ore settimanali, un Isee fino a 15.000 euro e un reddito annuo non superiore a 3.000 euro.
In questa occasione sono stati anche presentati i risultati di un sondaggio a livello nazionale fatto su un campione di circa mille persone dal titolo “Chi si prende cura di chi cura?” che mette in relazione lavoro di cura, povertà dell’assistente personale e discriminazione di genere nella distribuzione dell’impegno di cura, dato che quasi 9 caregiver familiari su 10 sono donne, per oltre il 60% nella fascia di età tra i 35-55anni, donne nel pieno dell’età lavorativa e contributiva. I risultati del sondaggio hanno evidenziato in maniera inequivocabile le principali conseguenze economiche vissute dai caregiver familiari a causa del lavoro di assistenza continuativa. Tra coloro che hanno dichiarato difficoltà economiche il 45% non riesce a pagare le bollette, il 33% è stato costretto a vendere oggetti di valore e ben uno su cinque ha dovuto rinunciare al riscaldamento in casa. Secondo i promotori della manifestazione, il ddl introduce “solo una definizione formale della figura del caregiver, ma non traduce questo riconoscimento in tutele reali, mettendo a disposizione risorse insufficienti rispetto al fabbisogno richiesto. La cura h24, senza diritti economici e giuridici, espone le famiglie a privazioni reali e quotidiane”.
Noi ne abbiamo parlato in diretta con il delegato dell’associazione Caregiver familiari uniti per la Campania, Davide Amati
