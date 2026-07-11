Charter nautico da diporto a gonfie vele, dalla Costa d’Amalfi il punto con Carmine Rispoli che suggerisce anche soluzioni al traffico

11/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Tra i vari settori dell’economia turistica quello del charter nautico da diporto è un’attività che continua ad essere sempre più apprezzata nell’ambito delle esperienze turistiche campane.

Nel Golfo di Napoli e Salerno operano circa 3mila aziende di charter nautico, impiegando più di 10mila addetti. Questa esperienza turistica genera un fatturato di rilievo, che ha un impatto significativo sull’economia regionale e locale.

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Per fare il punto su questo particolare settore in questo mese di luglio abbiamo invitato con noi in diretta un operatore della Costiera Amalfitana, Carmine Rispoli, titolare di una nota società Charter.

Ascolta
Carmine Rispoli su charter nautico da diporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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