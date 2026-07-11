Charter nautico da diporto a gonfie vele, dalla Costa d’Amalfi il punto con Carmine Rispoli che suggerisce anche soluzioni al traffico

Tra i vari settori dell’economia turistica quello del charter nautico da diporto è un’attività che continua ad essere sempre più apprezzata nell’ambito delle esperienze turistiche campane.
Nel Golfo di Napoli e Salerno operano circa 3mila aziende di charter nautico, impiegando più di 10mila addetti. Questa esperienza turistica genera un fatturato di rilievo, che ha un impatto significativo sull’economia regionale e locale.
Per fare il punto su questo particolare settore in questo mese di luglio abbiamo invitato con noi in diretta un operatore della Costiera Amalfitana, Carmine Rispoli, titolare di una nota società Charter.
Ascolta
Carmine Rispoli su charter nautico da diporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.