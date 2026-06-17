Cetara, ripascimento. Il Gip conferma il sequestro della “sabbia” di Cava

Il gip del tribunale di Salerno ha convalidato il decreto preventivo d’urgenza del materiale destinato alle operazioni di ripascimento dell’arenile di Cetara.
Il sequestro era stato disposto dalla procura in via preventiva in seguito agli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, puntati sulla verifica della conformità dei materiali utilizzati. Le verifiche eseguite, anche attraverso analisi tecniche svolte da ARPAC e mediante consulenza specialistica disposta dalla Procura hanno evidenziato una significativa difformità tra il materiale di apporto rispetto a quello già presente. In particolare, è emersa una marcata differenza cromatica e la non sovrapponibilità delle classi granulometriche, con conseguente incompatibilità sotto il profilo geomorfologico. Gli accertamenti svolti, hanno attestato l’esistenza fenomeni di compattazione e cementificazione del materiale versato, oltre che di alterazione delle caratteristiche tipiche della sabbia naturale, con possibili effetti evolutivi verso forme di consolidamento innaturale dell’arenile.
L’attività di ripascimento intrapresa, qualora portata a termine secondo le modalità ipotizzate dall’Amministrazione comunale di Cetara, secondo gli accertamenti finora svolti, avrebbe potuto incidere in modo irreversibile sulla spiaggia
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.